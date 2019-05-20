شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 637 ألف طن بطاطس مائدة معدة للتصدير لدول الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مشروع العفن البنى للبطاطس، إن إجمالى ما تم فحصة من بطاطس المائدة المعدة للتصدير لدول العالم خاصة دول الاتحاد الأوروبى منذ بدء موسم التصدير وحتى 18 من مايو الجارى بلغ 637 ألف و768 طن، وجارى الفحص بمعامل المشروع .

وأضافت مدير مشروع العفن البنى، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن هناك شحنات حاليا يتم فحصها بمعامل مشروع الفن البنى، مؤكدة أن جميع الشحنات التى تم فحصها من بطاطس المائدة المعدة للتصدير لجميع دول العالم منذ بد التصدير، تنطبق عليها جميع الإجراءات الحجرية وتخلو من اى امراض من العفن البنى

كانت وزارة الزراعة ممثلة فى الإدارة المركزية للحجر الزراعى، حددت اشتراطات تصدير محصول البطاطس، منذ بدأ الموسم التصديرى وأولها خلوّها من الإصابة بالعفن البنى، إذ تمت زراعة البطاطس فى أراضٍ خالية من الأمراض.

وأكد تقرير، أن كل الكميات المصدرة من البطاطس لدول الخليج وأوروبا والأسواق العالمية تنطبق عليها كل الاشتراطات الحجرية ،من خلال تطبيق إجراءات مشددة لتصدير المحصول، وتشديد الرقابة على البطاطس التى يتم تصديرها لجميع دول العالم.