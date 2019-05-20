انت الان تتابع «الوزراء» يوافق على إصدار لائحة قانون حوافز العلوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأحد، على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2018. وأوضح خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن اللائحة التنفيذية تنص على إنشاء لجنة بالوزارة المختصة، تسمى لجنة شئون أودية العلوم والتكنولوجيا والحاضنات التكنولوجية والشركات، برئاسة أحد نواب الوزير المختص، وعضوية عدد كاف من ذوي الخبرة في مجالات القانون والمحاسبة والاستشارات وكافة التخصصات ذات الصلة، وتختص بدراسة الطلبات المقدمة لإنشاء الأودية والحاضنات التكنولوجية، ومخاطبة الجهات ذات الشأن.

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وأضاف عبد الغفار، في بيان له، أن مواد اللائحة التنفيذية تنظم كافة الجوانب المتعلقة بإنشاء أودية العلوم والتكنولوجيا والحاضنات التكنولوجية، من حيث قرار الإنشاء، أو الأنشطة أو مشاركة المطورين وإدارة الحاضنات، والمدير التنفيذي، واختصاصاته، وكذلك بيان الأنشطة التي تحتويها تلك الأودية، إلى جانب توضيح