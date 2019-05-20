شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة السياحة ومحافظ الجيزة يزوران السائحين المصابين في حادث الهرم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، السائحين الجنوب أفريقيين الذين تعرضوا لإصابات طفيفة جراء الحادث الذي وقع في الجيزة في مستشفى الهرم؛ للاطمئنان على حالتهم الصحية والتأكد من عمل كافة المساعدات المطلوبة.

اصطحبت الوزيرة والمحافظ مجموعة منهم في جولة في منطقة الأهرامات وأبوالهول والبانوراما، بحضور أشرف محي الدين، مدير عام منطقة آثار الهرم، واستمعوا منه إلى شرح للمنطقة وقاموا بإلتقاط الصور التذكارية.

بعد انتهاء الجولة قامت الوزيرة والمحافظ باصطحاب المجموعة إلى الفندق في حضور سفير دولة جنوب أفريقيا في القاهرة لمقابلة باقي الفوج السياحي، حتى غادر معظمهم من مطار القاهرة على رحلتهم التي كان مقرر لها مساء الأحد.

وزيرة السياحة ومحافظ الجيزة يزوران السائحين المصابين في حادث الهرم

وزيرة السياحة ومحافظ الجيزة يزوران السائحين المصابين في حادث الهرم

وزيرة السياحة ومحافظ الجيزة يزوران السائحين المصابين في حادث الهرم