شكرا لقرائتكم خبر عن بدأت بـ1500جنيه.. "هناء السيد" قصة نجاح فى تصنيع منتجات الجلود بالغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قصة نجاح سطرتها سيدة من أبناء مدينة طنطا بمحافظة الغربية، استطاعت أن تعبر بفكرتها وبمهارتها اليدوية، لتجد لها مكانا فى سوق العمل، محققة إنجازا كبيرا فى مجال تصنيع منتجات الجلود من أحذية وشنط وبورتفيهات واكسسوارات من الجلد الطبيعي، وذاع صيتها على نطاق واسع، وأصبحت منتجاتها ذات جودة ممتازة وعلامة تجارية خاصه بها، مما جعلها تنافس بصورة كبيرة فى هذا المجال.

بدأت هناء السيد ابنة مدينة طنطا خريجة كلية الفنون الجميلة، مشروعها فى تصنيع منتجات الجلود منذ عام ونصف، لحبها الشديد فى تصنيع منتجات الجلود والاكسسوارات، بأشكالها الجمالية، مستعينة بدراستها بكلية الفنون الجميلة، ونجحت فى أن تثبت نفسها، ويكون لها مشروعها الخاص، وأصبحت منتجاتها تغزو الأسواق، ولها زبائنها فى عدد من محافظات الجمهورية.

تقول هناء السيد لـ"الخليج 365"، أن فكرة مشروعها فى تصنيع منتجات الجلود، بدأت منذ عام ونصف، بعد أن فكرت فى تصنيع منتجات من الجلود من محافظ وشنط جلد، وتضفي إليها اشكالا جمالية، فبدأت برأس مال 1500 جنيه، وبحثت عن برامج للتدريب على كيفية تصنيع منتجات الجلود، فحصلت على كورس فى مبادرة الست المصرية، واستطاعت ان تكتسب الخبرة فى التصنيع، وانتجت محافظ وشنط ونجحت فى تسويقها بشكل سريع من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك".

وأضافت، أنها استغلت ربحها من بيعها لمنتجاتها، فى شراء كمية من الجلود والمعدات من باب الشعرية بالقاهرة، وطنطا والمنصورة، واستمرت فى التصنيع والابتكار فى منتجاتها المختلفة المصنعة من الجلود، وقامت بإضافة تصنيع الاكسسوارات المختلفة الأشكال والاحجام إلى منتجاتها، فضلا عن قيامها بعمل لوحات فنية مختلفة باستخدام الجلد الطبيعي، مشيرة أنها كانت تقوم بتسويق منتجاتها عن طريق صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، ولاقت منتجاتها قبولا وتفاعل معها عدد كبير الذين حرصوا على شراء منتجاتها.

وأوضحت، أنها حصلت على كورسات تدريب فى مبادرة الست المصرية بالمنصورة، وتعرفت على 5 سيدات من المنصورة، يعملن معها فى هذا المجال، وكونوا اتحاد باسم "اتحاد صناع بالمنصورة الجلود والدلتا"، واصبحن يمتلكن شغل خاص، وتميزت منتجاتهن بالابداع والابتكار، واشتركن فى العديد من المعارض المختلفة باسم الاتحاد.

وأشارت إلى أنهن اشتركن فى العديد من برامج التدريب المختلفة عن طريق جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلا عن الاشتراك عن طريق الجهاز فى العديد من المعارض الكبرى، منها معارض بطنطا والمنصورة، ومعرض بفرع المجلس القومي للمرأة، ومعرض ابداع الدولي، ومعرض اخر بنادى اليونسكو، التي فتحت لهن اسواق جديدة واكتسبن منها عدد كبير من العملاء، على مستوى المحافظات.

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وأكدت أنها تفكر خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع زميلاتها بالاتحاد فى تصنيع الجواكت من الجلد الطبيعي، مشيرة أنهن بصدد السير فى إجراءات الحصول على تمويل من جهاز المشروعات لشراء ماكينات جديدة وادوات واستخدامها فى تصنيع منتجاتهن المختلفة، لزيادة التسويق خلال الفترة القادمة.



































