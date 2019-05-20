اليوم.. السكة الحديد تطرح تذاكر السفر يوم 29 رمضان للحجز أمام المسافرين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرح هيئة السكة الحديد اليوم الإثنين مقاعد القطارات، التى ستتحرك يوم 3 يونيو الموافق 29 رمضان، المدرجة ضمن جداول التشغيل العادية، وتطرح غدا الثلاثاء مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 4 يونيو الموافق 30 رمضان.
يذكر أن هيئة السكة الحديد، بدأت حجز مقاعد القطارات المدرجة ضمن جداول التشغيل العادية الطبيعية الخميس الماضى، حيث أغلقت كافة منافذ الحجز الخارجية، واشترطت الحجز بموجب بطاقة الرقم القومى بحد أقصى 4 تذاكر لكل راكب.
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