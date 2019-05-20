النائبة شادية ثابت عن محور روض الفرج: "يفتح شرايين التنمية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

أشادت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، بمشروع محور روض الفرج وكوبري تحيا مصر المُلجم، والذي يعد أعرض كوبري ملجم "معلق" في العالم بعرض 67.8 متر.

وأكدت أن المحور ضروري للغاية، حيث أنه يعد أحد المشرعات العملاقة التي تساهم في فتح شرايين التنمية وحل مشكلة المرور في القاهرة، وتسهيل حركة المواطنين والبضائع.

ونوهت "ثابت" إلى دور المشروع في تسهيل الحركة المرورية، وذلك عن طريق ربط شمال وشرق القاهرة والقليوبية والطريق الدائري بمناطق غرب القاهرة عند طريق مصر الإسكندرية الصحراوي ومدينتي السادس من أكتوبر والشيخ زايد وصولاً إلى مطروح والعلمين دون المرور بقلب القاهرة، بما يقضي على نسبة كبيرة من التكدس المروري بالعاصمة.