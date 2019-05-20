صرف مكافأة "جهود غير عادية" لأساتذة جامعة القاهرة وعامليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

قرر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، صرف مكافأة 700 جنيه جهود غير عادية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، و600 جنيه للهيئة المعاونة والعاملين.

وقال الخشت، في منشور عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، إن المكافأة تأتي لنجاح مقرر التفكير النقدي تأليفًا وتدريسًا وامتحانات وفق نظام الكتاب المفتوح، مما يوحد الخلفية الفكرية لكل طلاب الجامعة.

وأشار الخشت إلى مساهمة أعضاء التدريس والعاملين في التقدم غير المسبوق للجامعة في التصنيفات الدولية، وقطع شوط كبير في تطوير العملية التعليمية ونظام الامتحانات، والانتهاء من إنشاء ١٨١ برنامج ليسانس وبكالوريوس ودبلوم وماجستير ودكتوراة، وتطوير وإنشاء ٣١ معملاً، وإنشاء مجمع المعامل الافتراضي.

وقال إن مشروعات التطوير الكبرى تسير على أحسن معدل انجاز (تطوير وحدة طوارئ القصر العيني، رفع الطاقة الاستيعابية لمعهد الأورام 30%، والافتتاحات العديدة للوحدات الجديدة بابو الريش، بالإضافة إلى عقد الاتفاقيات الدولية مع كبرى الجامعات العالمية، وارتفاع معدل النشر الدولي، وانجاز البحوث العلمية لخدمة المشروعات القومية.