نشرة الحوادث المسائية.. جثة رضيع وقضية نجلي مبارك وانفجار الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

إصابات بسيطة في انفجار جسم غريب

أصيب عدد من السائحين إثر انفجار جسم غريب أدى إلى تهشم زجاج أتوبيس يستقله عدد ٢٥ فردا من جنوب أفريقيا، وسيارة ملاكي يستقلها 4 مواطنين.

تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك في قضية "التلاعب بالبورصة"

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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك و7 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "التلاعب بالبورصة".

تأجيل محاكمة 215 متهمًا بقضية "تنظيم كتائب حلوان"

قررت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 215 متهمًا من جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ "تنظيم كتائب حلوان".

لغز جثة رضيع البساتين

كشف مصدر أمني، أن علاقة محرمة بين أب وابنته وراء رضيع البساتين المتوفي الذي ضبط مع الأب أثناء استخراج تصريح الدفن.