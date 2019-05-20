أخبار مصر | وزيرة السياحة تزور مصابي حادث الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة السياحة تزور مصابي حادث الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالتوجه إلى مستشفى الهرم لزيارة مجموعة مِن السائحين من دولة جنوب إفريقيا الذين تعرضوا لإصابات طفيفة جراء الحادث الذى وقع اليوم بالجيزة، وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية والتأكد من عمل كافة المساعدات المطلوبة.

وقامت الوزيرة، باصطحاب مجموعة منهم في جولة بمنطقة الأهرامات وأبو الهول والبانوراما، وذلك بحضور السيد أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، واستمعوا منه إلى شرح للمنطقة، وقاموا بإلتقاط الصور التذكارية.

وبعد انتهاء الجولة قامت الوزيرة والمحافظ باصطحاب المجموعة إلى الفندق في حضور سفير دولة جنوب إفريقيا بالقاهرة لمقابلة باقي الفوج السياحي، حتى غادر معظمهم من مطار القاهرة على رحلتهم التي كان مقرر لها مساء اليوم.