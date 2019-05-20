مصر | نشرة أخبار الحوادث يوم الأحد 19 مايو 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة أخبار الحوادث يوم الأحد 19 مايو 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد ،وكان من بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

أخلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، سبيل 18 متهما في ارتكاب وقائع بث شائعات والترويج لانتشار الاختفاء القسري في مصر وإرسالها إلى جهات أجنبية ولم تستأنف نيابة أمن الدولة على القرار إلى الآن.

قامت الأجهزة الأمنية، وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بحملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، وقطاع الأمن العام وقطاع المباحث الجنائية لمواجهة جميع المخالفات التى تقوم مجهودات الوزارة بضبطها

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على 5 أشخاص لسرقتهم مبلغ 67 ألف و978 يورو من داخل خزينة بغرقة الحسابات بالمستشفى.

تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أجلت المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين بمحاكمة 304 متهمين في قضية حركة "حسم" وعلى رأسهم الوزير الأسبق وعضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر وقيادات أخرى بالجماعة فى القضية المعروفة إعلامياً بـ " محاولة اغتيال النائب العام المساعد تأجيلا إداريا لجلسة غدا الاثنين.

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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح حلوان، حبس سيدة ونجلها لمدة 15 يومًا، على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل طليقها بسبب وجود خلافات عائلية.

أنقذت قوات الحماية المدنية، ورش ركن فاروق لصيانة السفن من كارثة الحريق المشتعل في باخرتين. وقام رجال الحماية المدنية بتحريك الباخرتين المشتعلين في مياه النيل خشية امتداد تلك النيران للورش والسفن الراسية بجوارهم.

نجح رجال مباحث الجيزة، في كشف ملابسات واقعة سرقة مليون جنيه من شقة، سعودي الجنسية، بمنطقة العجوزة، وتبين أن الخادمة وراء ارتكاب السرقة، وتمكنت القوات من القبض عليها، وأحطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخية لقطاع أمن الجيزة.

وافق قطاع مصلحة السجون على زيارة ( 5 أطفال ) مودعين بإحدى دور الرعاية لأمهاتهم نزيلات سجن النساء بدمنهور بهدف لم شمل الأسرة.

شهدت جلسة اليوم الأحد، بمحكمة جنايات القاهرة منعقدة بأكاديمية الشرطة في محاكمة 9 متهمين آخرين في قضية التلاعب بالبورصة من بينهم جمال وعلاء مبارك الحضور الأول للمستشارة فاطمة قنديل، المستشارة بمحكمة جنح النقض، كعضو شمال لهيئة المحكمة التي تنظر القضية.

ألقى رجال المباحث بالقاهرة، في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم تتبع وسرقة رواد البنوك بالبساتين.

توصلت تحريات اللواء مصطفى البكري مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، إلى قيام "ع. ع"، 38 سنة، صاحب مخزن لحوم بدون تراخيص بتجميع كميات كبيرة من اللحوم المجمدة المستوردة والغير صالحة للاستهلاك الآدمي وختمها باختام بانها لحوم بلدية على خلاف الحقيقة وإعادة طرحة في الأسواق مسببًا اضرار جسيمة بصحة المواطنين مستغلا اقبال المواطنين على تلك الأصناف خلال شهر رمضان المبارك بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، 45 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة.