شكرا لقرائتكم خبر عن هاشتاج للمطالبة بإقالة رئيس مدينة القاهرة الجديدة بسبب «العشوائية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

الأسواق المخالفة والبناء غير المرخص وغرق عدد من الشوارع فى مياه الصرف الصحى وإهمال النظافة، إضافة لمظاهر عشوائية أخرى، دفعت عددًا من سكان مدينة القاهرة الجديدة لتدشين هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعى للمطالبة بإقالة المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية المدينة، فيما أجرى «النجار» بثًا مباشرًا على صفحة جهاز المدينة على موقع «فيسبوك» للرد على الشكاوى، ما أدى لتوجيه العشرات من المواطنين الانتقادات لتردى أحوال المدينة.

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وانتقد خالد سعيد، أحد مواطنى المنطقة الخامسة، المحلية الثالثة، الإهمال الذى أدى إلى تحول حدائق لأماكن تختبئ فيها الكلاب الضالة والحشرات، مضيفًا: «الأكثر من ذلك توجد ثعابين صغيرة نقتلها من حين لآخر، وتنتشر فى المربع الذى يحيط بعمائر 7 و8 و9 و10 و11 و12». بينما اشتكى محمد عمر، من منطقة غرب أرابيلا التجمع الثالث، من انتشار القمامة التى تتسبب فى وجود الناموس بأعداد كثيرة. وعبر أهالى منطقة الحى الثالث بالتجمع الخامس عن غضبهم من عدم جدوى حملات جهاز المدينة من حين لآخر لمواجهة المخالفات، واصفين إياها بـ«الصورية»، حيث تم تحويل العشرات من الشقق السكنية لمحال تجارية.

من جانبه، كلف المهندس عادل النجار مسؤولى التجمعات (الأول، الثالث، الخامس) وجهاز المدينة، بالتواصل المستمر مع السكان لبحث المشكلات التى تواجههم، موجهًا بضرورة عقد لقاءات دورية مع سكان المناطق المختلفة بالمدينة لبحث مقترحاتهم، وإعداد التقارير اللازمة لذلك وتدوين كل الملاحظات، لعرضها عليه بصفة مستمرة، وحل المشكلات التى تواجه السكان. وأضاف: «التقى بعض من سكان التجمع الثالث والقطامية بالمدينة بمسؤولى الجهاز للاستماع إلى مقترحاتهم والعقبات التى تواجههم وإيجاد الحلول لها، والتى جاء على رأسها الإنارة والنظافة وأعمال الصيانة والباعة الجائلون، وتم البدء فى إزالة أسباب تلك المشكلات بمشاركة السكان».

وأوضح أنه تم تنفيذ حملات لإزالة عدة إشغالات بالحيين الثانى والثالث بالتجمع الخامس بالمدينة، محذرًا المخالفين من تكرار تلك المخالفات، قائلًا: «سيتم التصدى لها بكل حسم».