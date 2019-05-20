شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تستقبل أول عالِم فضاء مصريا بـ«الوكالة الألمانية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أمس، عالم الفضاء المصرى أحمد فريد، أول مصرى يعمل في وكالة الفضاء الألمانية، حيث أشادت الوزيرة بما يبذله فريد من جهود للتعاون مع الأشقاء الأفارقة ضمن المشروعات البحثية، وتبادل الخبرات.

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من جانبه، قال فريد إنه يسعى لنقل الخبرات لوطنه، بالتعاون مع الخبرات المصرية في المجالات المختلفة، اعترافًا بفضل مصر.

وأضاف فريد أن علوم الفضاء يمكن أن تسهم في بناء أقمار صناعية صغيرة لاستخدامات متخصصة، مثل تحليل البكتيريا في المياه بتكلفة أقل كثيرًا وأعلى دقة، بجانب تلافى مخاطر وتهديدات أمراض قد تهدد حياة الملايين، وتوقع حدوث الفيضانات والسيول، ودراسة الشواطئ وما تتعرض له من نحت وتعرية وتأثيرات ذلك على البيئة والحياة. وتابع فريد، إن رحلته لم تكن سهلة، حيث بدأ من مصر، وتم اختياره لمنحة شركة «IBM» العالمية من بين نحو 4500 متقدم لدراسة علوم الحاسب وإدارة التكنولوجيا، وانتقل بعدها إلى معهد الاقتصاد والإحصاء الألمانى «IMF» في فرصة تدريبية بأجر رمزى لمدة شهرين، وعندما أثبت كفاءته حصل على فرصة أخرى حتى وصل لموقعه الحالى «متحكم مركبات فضاء»

ولفت فريد إلى أن الطريق لم يكن ممهدًا، ولكن واجهته عقبات كثيرة منها اللغة، كما أخفق عدة مرات ولكنه استطاع تكملة طريقه، وشارك في كثير من المشروعات الفضائية الناجحة، مثل إطلاق المكوك أطلانتس، وعمل في محطة الفضاء الدولية بالجزء الألمانى، وفى الفيدرالية الدولية لعلوم الفضاء، ويترأس مجموعة إفريقية من خبراء الفضاء من جنوب إفريقيا، والمغرب، ونيجيريا، وغانا.