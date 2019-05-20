شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لـ«المصري اليوم».. متابعة معرض الأسر المنتجة في الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فى استجابة لما نشرته «المصرى اليوم» حول عرض منتجات صينية بالمعرض الدائم لمنتجات الأسر المنتجة بمدينة الغردقة، قرر ياسر بخيت، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة، تشكيل لجنة فنية لمتابعة أعمال المعرض اعتبارا من أمس، للتأكيد على أن جميع المعروضات من الأشغال اليدوية، ومن إنتاج مراكز الإعداد والمشاغل والأسر المنتجة والأسر التسويقية على مستوى المحافظة.

وأضاف «بخيت» أن «المديرية» حريصة على إعلاء مصلحة تسويق منتجات الأسر المنتجة من خلال عرضها للجمهور، وأن هذا المعرض فى الأساس مخصص لعرض منتجات الأسر المنتجة وليس البضائع والمنتجات المستوردة.

وعقد «بخيت» اجتماعًا مع أعضاء مجلس إدارة جمعية التدريب المهنى والأسر المنتجة بالبحر الأحمر والجهاز الوظيفى بالمعرض الدائم للأسر المنتجة بالغردقة، حيث عرض مدير إدارة الأسر المنتجة الوضع القائم بالمعرض، كما أوضح رئيس مجلس إدارة «التدريب المهنى والأسر المنتجة» رؤية الجمعية فيما يتعلق بأنشطتها بهدف إزالة كافة المعوقات التى تواجهها.