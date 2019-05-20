شكرا لقرائتكم خبر عن صرف رواتب موظفي الحكومة الخميس.. واتجاه لتبكير صرف رواتب يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ وزارة المالية، الخميس المقبل، صرف رواتب وأجور شهر مايو الجارى، بعد أن قررت تقديم مواعيد الصرف لتبدأ من يوم 23 إلى 29 مايو، بدلًا من الموعد المعتاد وهو 24 إلى 28 من الشهر، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، وقال مسؤول بالوزارة إنه سيتم تبكير موعد صرف رواتب يونيو المقبل، أيضًا، بسبب تقفيل الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجارى.

وصرفت وزارة المالية رواتب وأجور إبريل الماضى خلال الفترة من 22 إلى 30 إبريل، تيسيرًا على العاملين بالدولة، وحرصًا من الوزارة على انتظام سير العمل في الجهات الإدارية للدولة، تفعيلًا لنظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى (GPS) حتى يطبق بأعلى كفاءة وفاعلية. وطالبت وزارة المالية المسؤولين الماليين بالجهاز الإدارى للدولة بضرورة الالتزام بتعليمات تقديم مواعيد صرف الرواتب والأجور.