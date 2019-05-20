شكرا لقرائتكم خبر عن «غازات الصحراء الغربية» ينتج 451 ألف طن بوتاجاز للسوق المحلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول، أن حجم إنتاج مجمع الغازات بالصحراء الغربية التابع للشركة المصرية للغازات الطبيعية جاسكو نجح في إنتاج أكثر من مليونى طن من المنتجات خلال العام الماضى ساهمت في تلبية احتياجات السوق المحلية بحوالى 451 ألف طن من البوتاجاز، وتغذية شركتى سيدبك وإيثيدكو بحوالى 1.2 مليون طن من خليط الإيثان- بروبان.

وأوضح، خلال جولة له في «مجمع الغازات» أمس، أنه تم إمداد معامل تكرير البترول بالإسكندرية بحوالى 91 ألف طن من المتكثفات، وبلغ إجمالى كميات البروبان التجارى المنتجة من المجمع حوالى 360 ألف طن تم تصديرها بالكامل للأسواق العالمية.

وقال إن استراتيجية الوزارة تولى أهمية كبرى لتحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل للغاز الطبيعى في ظل نجاح مصر في زيادة الإنتاج والإسراع بتنمية الحقول الجديدة المكتشفة، وإن استخلاص المشتقات ذات القيمة المضافة من خلال التشغيل المستدام لكل من مجمع غازات الصحراء الغربية ومصنع استخلاص البوتاجاز بالعامرية أحد المحاور المهمة في هذه الاستراتيجية.

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واستمع وزير البترول ومرافقوه لشرح من المهندس ياسر صلاح، رئيس شركة جاسكو، أوضح خلاله نجاح مجمع غازات الصحراء الغربية ومصنع استخلاص البوتاجاز بالعامرية في إنتاج 26.6 مليون طن من المنتجات منذ بدء تشغيل المجمع وإشراف «جاسكو» على إدارة وتشغيل مصنع بوتاجاز العامرية، دعم خلالها المجمع والمصنع السوق المحلية بحوالى 10 ملايين طن من البوتاجاز، بالإضافة إلى إمداد معامل تكـرير البترول بالإسكندرية بحوالى 1.5 مليون طن من المتكثفات، كما أن مجمع الغازات صدر حوالى 5 ملايين طن من البروبان التجارى للأسواق العالمية، ودعم صناعة البتروكيماويات بحوالى 10 ملايين طن من خليط الإيثان- بروبان.

وأشار إلى أنه من المخطط خلال العام الجارى إنتاج 2 مليون طن من مشتقات الغاز من المجمع والمصنع منها حوالى 1.8 مليون طن من مجمع غازات الصحراء الغربية، وتشمل 980 ألف طن خليط الإيثان- بروبان، و450 ألف طن من البوتاجاز، و315 ألف طن من البروبان، بالإضافة إلى 83 ألف طن من المتكثفات.

وخلال الجولة، أوضح رئيس جاسكو أنه جار العمل في مشروع نقل غازات حقل ريفين إلى مجمع غازات الصحراء الغربية ومصنع بوتاجاز العامرية، الذي يتضمن خط غاز قطر 30 بوصة بطول 70 كيلو، وخط غاز قطر 18 بوصة بطول 5 كيلو، بالإضافة إلى ضاغطين لرفع ضغط الغاز قبل دخوله للمجمع.

ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ خطوط الغاز نهاية العام الجارى، والضواغط خلال الربع الأول من عام 2022، بتكلفة استثمارية 145 مليون دولار للحفاظ على مستوى إنتاج المشتقات للوفاء باحتياجات شركتى سيدبك وإيثيدكو من خليط الإيثان- بروبان، بالإضافة إلى إنتاج البروبان الذي سيتم تدفيعه إلى مصنع إنتاج البروبلين الجارى إنشاؤه ضمن خطة توسعات شركة سيدبك، مع استمرار دعم السوق المحلية بمنتج البوتاجاز.