شكرا لقرائتكم خبر عن «الخشت»: مليارا جنيه عجزًا بموازنة جامعة القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه تمت مراعاة كافة الظروف الاقتصادية للدولة ونسبة التضخم، في وضع مقترح موازنة العام المالى الجديد.

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وأضاف «الخشت» خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، الأحد، لمناقشة موازنة جامعة القاهرة، إن الجامعة أنشأت 114 برنامجًا جديدًا وبساعات معتمدة، لزيادة مواردها الذاتية، وهذه البرامج تشمل مضمونا ومحتوى تعليميا طبقا للمعايير الدولية والعالمية، كما طورت 31 معملًا، موضحا أنها طالبت بتخصيص موازنة بـ7 مليارات و300 مليون جنيه، إلا أنه تم اعتماد 5 مليارات فقط، وهو ما يعنى أن هناك عجزا بأكثر من مليارى جنيه، وهو مبلغ كبير لا يمكن للموارد الذاتية تغطيته.

وأشار إلى أنه تم اعتماد 3 مليارات جنيه لبند التعليم، ومليارين و600 مليون جنيه، للبنود الأخرى، ومنها المستشفيات الجامعية، وأن الجامعة طلبت مليارين و200 مليون جنيه للمستشفيات الجامعية، ولكن تم اعتماد مليار و200 مليون، وهو ما يعنى أن هناك فرقا مليار جنيه، لافتا إلى أن هناك ديونا على الجامعة منها 77 مليون جنيه ديونا من بند علاج العاملين والأساتذة، و67 مليون جنيه على مستشفى الطوارئ، و320 مليون جنيه على معهد الأورام، من أجل مشروع تطوير هذا الصرح الكبير، كما أن مستشفى قصر العينى الفرنساوي، عليها ديون بـ138 مليون جنيه لتطويرها، حيث يعمل بها أكثر من 4 آلاف عامل، وتصرف مرتبات شهريا بمقدار 18 مليون جنيه، وإيرادتها السنوية تبلغ 250 مليون جنيه.

وأوضح أن مستشفيات الطوارئ تستقبل 96 ألف حالة سنويا، ومستشفى الباطنة تستقبل 150 ألف حالة سنويا، وهو ما يعنى أنه لو تم عمل جراحات لـ60% من المرضى، فإننا نحتاج لمتوسط مبالغ لا يقل عن 300 مليون جنيه، مضيفا أن هناك 29 درجة علمية اعتمدتها الجامعة بالتعاون والتنسيق مع كبرى الجامعات العالمية، ما يزيد من موارد الجامعة لاعتماد تلك الشهادات من جامعات عالمية، كما أن الجامعة بصدد إنشاء فرع دولى لها. وطالب رئيس الجامعة، من وزارتى المالية، والتخطيط، إدراج موازنات مالية لهذا الأمر بما يليق مع حجم الإنجازات.