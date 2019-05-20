شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيب»: «القوامة» مهمّة الزوج لضمان استقرار الأسرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن القوامة تكليف للزوج لضمان استقرار الأسرة، ولا يستطيع أحد من العقلاء أن يقول إن هذه ليست مهمة الزوج، ومن المؤسف أن يتم تداول هذا الموضوع في وسائل الإعلام بشكل يدعو للسخرية من الدين أو إلقاء مفاهيم مغلوطة، وهذا افتراء على ديننا الإسلامى الحنيف.

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وأضاف «الطيب» خلال برنامج «حديث شيخ الأزهر» على شاشة التليفزيون، أن بعض الفقهاء أطلقوا على القوامة مصطلح «ولاية التأديب»، وهذا المصطلح الأخير لم يأت في القرآن ولا في السنة النبوية، ولكن نشأ في بيئات اجتماعية تاريخية معينة، وأن المصطلح وقعه في الآذان مؤذٍ، والأفضل أن نطلق عليه «ولاية التقويم»، فأحيانا يرى الزوج زوجته وكأنها بدأت تنحرف يمينًا أو شمالًا فهو يقومها، وهذا واجب عليه حتى لا تخرج الزوجة عن المسار الذي يضمن استقرار الأسرة.

وأشار إلى أنه عند الحديث عن وجوب تقويم الزوج لزوجته إذا انحرفت عن مسار الأسرة، فإن أول ما يقفز للأذهان هو الانحراف الفكرى وما يحمله من معان، في حين أن المقصود به الانحراف عن مسار الأسرة والتفلت من القواعد التي اتفق أن تسير عليها الأسرة.

واستنكر تعميم بعض المصطلحات أو العبارات أو الاجتهادات الفقهية التي لم تصل حد الإجماع، وتبعث الآن ليستدل بها على أن هذا هو الفقه الإسلامى، حتى وصف البعض هذا الدين الحنيف بأنه دين ذكورى، وهذا خطأ لغة ومعنى، مشددا على أن الإسلام ليس دينًا ذكوريًّا ولا أنثويًّا وإنما دين المساواة الحقيقية، كما بين فضيلته أن المساواة في المفهوم الإسلامى مقيدة ولها حدود إذا تخطتها انقلبت لظلم.