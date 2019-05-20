شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر يبحث آخر استعدادات امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، اجتماعا الأحد بحضور الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ومحمد عبدالرحيم رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، ورؤساء الإدارات المركزية، لمناقشة آخر الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية الأزهرية، والمقرر انطلاقها يوم السبت الموافق ٢٥ مايو الجارى للقسم العلمى، بينما تبدأ لطلاب القِسم الأدبى وشعبة العلوم الإسلامية يوم الأحد 26 مايو. وأكد وكيل الأزهر خلال الاجتماع ضرورة التزام جميع المكلفين بأعمال الامتحانات بالضوابط المنظِّمة داخل المقار المحددة لهم، كما كلف رؤساء المناطق الأزهرية بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد والغرفة الفرعية بالمناطق؛ لمواجهة أي مستجدات أو مشاكل والعمل على حلها فورًا من خلال التواصل المستمر مع قطاع المعاهد ومع فضيلته على مدار الساعة.

ودعا «عباس» الطلاب إلى ضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات، والالتزام بالقواعد المنظمة لها، ومنها الالتزام بالحضور قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ، وقراءة التعليمات في أول صفحة من الورقة الامتحانية «البوكليت»، إضافة إلى المراجعة أكثر من مرة على إجابتهم قبل تسليمها للملاحظين، وعدم الخروج من اللجان قبل انتهاء الوقت المحدد للمادة. من جانبه، قال الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة بالامتحانات والترتيبات الأساسية، منها توفير مقار امتحانية مناسبة تمامًا لأبنائنا الطلاب.