شكرا لقرائتكم خبر عن «العائلة المصرية» بلندن ينظم إفطارًا لمختلف الجاليات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم مجلس إدارة بيت العائلة المصرية بلندن بالاشتراك مع كنيسة الحي الإنجليزية، اليوم الأحد، حفل لجميع المواطنين مصريين وغير مصريين، مسلمين وغير مسلمين، بحضور ما يقرب من 150 شخصًا.

وقالت ماجدة صقر، إحدى المشاركات في التنظيم والقائمة على الترتيب مع الجاليات بلندن، إن الحفل أقيم في مكان مفتوح أمام مبنى بيت العائلة المصرية، ما أضفى إليه رونقا جميلا نال إعجاب الحاضرين والمارة الذين كانوا يقفون للاستعلام عن الحدث، خاصة أن البلدية كانت قد سمحت بغلق الشارع المؤدي إلى مكان الحفل، كما سمحت باستعمال مكبرات الصوت والطاولات والكراسي في الشارع، الأمر الذي كان له صدى جميل في رفع أذان المغرب بالشارع.

وأضافت أن الحفل بدأ قبل ساعة ونصف من ميعاد الإفطار، بكلمة ترحيب من أمام مسجد بيت العائلة المصرية للشيخ على حسن، والأب ريتشارد، قسيس كنيسة الحى، تلتها كلمات من مراد قريشي، عضو البرلمان الأوروبي، واندى سلوتر، عضو البرلمان الإنجليزي، وماكس شميت، عن البلدية.

بيت العائلة المصرية بلندن ينظم إفطارا لمختلف الجاليات

بيت العائلة المصرية بلندن ينظم إفطارا لمختلف الجاليات

بيت العائلة المصرية بلندن ينظم إفطارا لمختلف الجاليات