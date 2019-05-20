شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الإسكندرية»: فحص وعلاج 1484 مريضًا في قافلة طبية لقرية المراغي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية لعلاج أهالي قرية المراغي، ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها رئيس الجمهورية.

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وقال الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن القافلة ضمت 9 عيادات طبية في تخصصات «الباطنة، الجراحة، النساء، الأطفال، القلب، العيون، العظام، الجلدية، وتنظيم الأسرة»، جرى خلالها تقديم خدمة الكشف والعلاج مجانا لعدد 1484 من أهالي المنطقة.

وأضاف «عثمان» في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أن القافلة العلاجية قدمت أيضا خدمة الكشف المبكر لمرض الضغط والسكر لأهالي المنطقة، حيث جرى فحص 99 مواطنا من أهالي المنطقة، وجرى تحويل الحالات الإيجابية إلى عيادات الباطنة والقلب لاستكمال الكشف الطبي والفحوصات وتلقي العلاج.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن القافلة قدمت للمواطنين 460 فحصا مختلفا بين تحاليل طبية وأشعة بالموجات فوق الصوتية ورسم قلب جميعها بالمجان.