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وزيرة السياحة تزور السائحين وتصطحب مجموعة في جولة بمنطقة الأهرامات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجهت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إلى مستشفى الهرم، مساء اليوم، لزيارة مجموعة مِن السائحين من دولة جنوب أفريقيا، الذين تعرضوا لإصابات طفيفة جراء الحادث الذى وقع اليوم بالجيزة، وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية والتأكد من عمل كافة المساعدات المطلوبة.

 

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جولة وزيرة السياحة

وقامت وزيرة السياحة ومحافظ الجيزة باصطحاب مجموعة منهم في جولة بمنطقة الأهرامات وأبو الهول والبانوراما، وذلك بحضورأشرف محيى الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، واستمعوا منه إلى شرح للمنطقة، والتقطوا الصور التذكارية.

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جانب من الجولة

وبعد انتهاء الجولة قامت الوزيرة والمحافظ باصطحاب المجموعة الى الفندق في حضور سفير دولة جنوب أفريقيا بالقاهرة لمقابلة باقي الفوج السياحي، حتى غادر معظمهم من مطار القاهرة على رحلتهم التي كان مقرر لها مساء اليوم.

 

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جانب من جولة وزيرة السياحة

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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