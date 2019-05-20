شعبة المخابز: توفير الدقيق المخصص لإنتاج الخبز المدعم بكميات كبيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز توفير الدقيق المخصص لإنتاج الخبز المدعم لجميع المحافظ فى مختلف المحافظات، حيث تقوم الحكومة بتوفير حصص الدقيق أولا بأول، كما أن أصحاب المخابز حريصون على انتظام إنتاج الخبز المدعم طوال الوقت لتلبية احتياجات المواطنين فى مختلف المناطق .
يأتى ذلك فى الوقت الذى تم فيه، تعديل مواعيد تشغيل المخابز البلدية المدعمة على مستوى الجمهورية اعتبارًا من أول أيام شهر رمضان وطوال الشهر، حيث سيبدأ العمل منذ الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 11 مساءً لتوفير الخبز المدعم للمواطنين قبل الإفطار والسحور.
ويتم تحديد ساعات للعمل لكل مخبز وفقًا لحصة الدقيق المدعم الخاصة به، كما يتم المرور والتفتيش على كافة المخابز البلدية لضمان إنتاج الدقيق خبزًا وبيعه بالسعر المدعم 5 قروش للرغيف، إضافة إلى متابعة أرصدة تلك المخابز أولاً بأول.
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