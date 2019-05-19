انت الان تتابع احتجاج طلاب أولى ثانوي بالإسماعيلية:عايزين نظام قديم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

طلاب الثانوية العامة

توافد العشرات من طلاب الصف الأول الثانوي عصر اليوم الأحد، أمام مبنى ديوان محافظة الإسماعيلية، احتجاجا على أزمة امتحان اللغة العربية اليوم، وأغلق أمن المبنى باب الدخول والباب المخصص للسيارات أمام الطلاب وأبلغهم بعدم وجود محافظ الإسماعيلية، فيما اضطر الموظفون للخروج من الباب الخلفي للمبنى، وذلك عقب حدوث حالة من الارتباك في أول امتحانات نهاية العام، بعد حدوث عطل في سيستم التابلت، ما جعل الطلاب يتوجهون إلى مبنى ديوان عام المحافظة لمحاولة مقابلة المحافظ.

وردد الطلاب هتافات: "شمال يمين عايزين نظام قديم"، و"مش هنمشي هو يمشي"، مطالبين وزير التربية والتعليم بالاستقالة. وتعرض الطلاب في امتحان اليوم الأول لتوقف سيستم الامتحانات، ما اضطرهم للإجابة في ورق وطلب منهم المراقبون الإجابة على التابلت في نصف الوقت مع عودة السيستم مرة أخرى. وأكد الطلاب أنهم تعرضوا