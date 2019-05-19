شكرا لقرائتكم خبر عن عمال نظافة مدينة شرم الشيخ على مائدة إفطار محافظ جنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك عدد كبير من عمال نظافة مدينة شرم الشيخ من كافة القطاعات مساء اليوم في مائدة الافطار السنوية التي يقيمها اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء والتى يحرص على حضورها كل عام لولا ارتباط عمل مفاجئ اليوم بالقاهرة.

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وقد أناب المحافظ عنة في الحضور اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة واللواء عبدالفتاح حلمى مفوض المحافظ للإعلام، وقد شارك في الحضور عدد من الموظفين ورؤساء القطاعات.

وفى كلمتة التي القاها عنة رئيس المدينة أشاد المحافظ بجهود عامل النظافة وسمو مكانته لدى كل المسئولين والذى لولا جهوده وعرقه واجتهاده ما وصلت مدينة السلام إلى هذا المستوى العالمى من النظافة والجمال.

كما أشاد اللواء محمود عيسى بجهود عمال النظافة بشهادة كل زوار المدينة من كافة الجنسيات والتى تبلورت في استعادة المدينة مكانتها السياحية والجمالية على المستوى العالمى وزف بشرى إليهم وهي صرف المحافظ لمكافأة مالية لهم بمناسبة شهر رمضان كما قدم الشكر لبعض رجال الأعمال المشاركين في المأدبة وتمنى للجميع مزيد من التوفيق.