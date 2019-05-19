شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يُتابع مراحل إنشاء شقق الإسكان الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع محافظ كفر الشيخ، الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، مراحل إنشاء الإسكان الاجتماعى بالمحافظة، إذ يتم تنفيذ ٢١٦٦ وحدة سكنية في المرحلة الأولى، كما تم الانتهاء من ١٧٠٠ وحدة سكنية بتكلفة تعاقدية، تقدر بحوالى٣٣٠ مليون جنيه، تم تنفيذها من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي.

وتتضمن المرحلة الثانية من الإسكان الاجتماعي بمراكز المحافظة ٩٦٦ وحدة مختلفة منها ٨٥٤ وحدة سكنية والباقي محلات تجارية، والتي تنفذها مديرية الاسكان بكفرالشيخ، والتكلفة التعاقدية للمرحلة الثانية بلغت ١٥٠ مليون جنيه.

كما تتضمّن المرحلة الثالثة بمنطقة غرب مدينة كفرالشيخ إنشاء ٢٨ عمارة، والموقف التنفيذي لهذه العمارات تضمن إنشاء عدد ٨ عمارات في مرحلة التشطيبات و٦ عمارات تم الانتهاء من الهيكل الخرساني والمباني، وباقي العمارات تحت التنفيذ بنسب إنجاز مختلفة وسينتهي العمل بها في مارس ٢٠٢٠ بتكلفة ١٤٨ مليون جنيه.

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وقال المحافظ إنه جارٍ طرح ١٠ أبراج سكنية بموقع غرب مدينة كفرالشيخ، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي للمرحلة الثالثة بإجمالي ٧٤٠ وحدة سكنية منها ٦٦٦ وحدة سكنية، ٢٩٦ محلا.

بالإضافة إلى إنشاء ١٠٥ وحدات سكنية و٨٠ محلا بسخا، وتم الانتهاء من الرسومات واعتمادها من وزارة الإسكان، وجار إتمام إجراءات الطرح والترسية.

وهناك قطعة أرض أخرى تم توفيرها من خلال المحافظة بالحمراوي بمساحة (نصف فدان تقريبا)، وجارٍ مراجعتها مع وزارة الإسكان مما يضيف ١٨٠ وحدة سكنية بالإضافة إلى عدد آخر من المحلات التجارية وسيتم تسليمها في مارس ٢٠٢٠، بالإضافة إلى ٧٠٠ وحدة سكنية لم يتم تخصيصها من المرحلة الأولى، وبذلك يصبح عدد الوحدات السكنية بمراحل الإسكان الثلاثة حوالى ٣٩٠٠ وحدة سكنية خلال الفترتين السابقة والحالية، على أن يبدأ التسليم من خلال وزارة الإسكان.

لافتاً إلى أن هناك ٨٣٤ وحدة سكنية متوفرة بمراكز المحافظة قلين والحامول وفوه ومطوبس والرياض، وبذلك يكون عدد الوحدات السكنية المتوفرة حوالي ٣٢٠٠ وحدة تقريبا متاحة بالمحافظة للتخصيص وتتم إجراءات التخصيص بمعرفة وزارة الإسكان.

جاء ذلك بحضور المهندس جمال العتيقي، وكيل وزارة الإسكان، والمهندس أحمد منصور، وكيل مديرية الإسكان، وعدد من القيادات التنفيذية.

فيما قدم المحافظ خالص الشكر للمهندس جمال العتيقى، وجميع العاملين بمديرية الإسكان، على جهودهم المبذولة وحرصهم على سرعة الانتهاء من مشاريع الإسكان في موعدها.