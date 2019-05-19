شكرا لقرائتكم خبر عن تراث «الهمامية» وتاريخها في حفل إفطار رموز العائلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أقام شباب القبيلة الهمامية- أقدم قبائل الصعيد- حفل إفطار يجمع كبار القبيلة ورموزها من أبناء العمومة وبعض ضيوف العائلة، وذلك إحياءً لتراث العائلة وتاريخها.
حضر الإفطار كل من فهمي عمر، رئيس هيئة الإذاعة المصرية سابقًا، واللواء عمر الطاهر، مساعد وزير الداخلية والبرلماني السابق، واللواء أركان حرب سمير خلف الله، رئيس هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة، عضو المجلس العسكري الأسبق، واللواء طارق رسلان، ولفيف من كبار وقامات العائلة.
وتحدّث كبير العائلة «الهمامية»، فهمي عمر، خلال الإفطار، مشيدًا بالدور الفعّال الذي يقوم به أبناء العائلة من الضباط ورجال القضاء في خدمة الوطن، كما رحّب أيضًا بضيوف العائلة.
وجرى تحديد الجمعة الثانية من شهر رمضان من كل عام موعدًا لإفطار العائلة بالقاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر تراث «الهمامية» وتاريخها في حفل إفطار رموز العائلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.