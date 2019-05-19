شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصري: «أنا بوست كتير أوي» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار حلّ الفنان ماجد المصري، ضيفا في الموسم الثالث من برنامج «شيخ الحارة» للإعلامية بسمة وهبة، على فضائية «القاهرة والناس». Advertisements وعند سؤاله: «إيه الدور اللى قبل بيه ماجد المصري عشان مفلس؟»، أجاب: «عمري ما أعمل كده». وأضاف «ماجد»: «لو أنا في الرقابة، هشيل القبلات الساخنة من أفلامي السابقة، في مشاهد مع لوسي، ومشاهد تانية، أنا بوست كتير أوي».

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