ماجد المصري يتحدث عن علاقته بالمخرج محمد سامي: «له فضل عليّ» (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار حلّ الفنان ماجد المصري ضيفا في الموسم الثالث من برنامج «شيخ الحارة» للإعلامية بسمة وهبة، على فضائية «القاهرة والناس». Advertisements وخلال الحلقة، روى ماجد المصري قصة خلافه مع المخرج محمد سامي، إذ قال: «محمد سامي أخويا، فضله عليا، صمم على وجودي في مسلسل (آدم)، ومسلسل (سبق الإصرار)». وأضاف: «الخلافات اللى بينا انتهت من زمان».

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