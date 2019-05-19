شكرا لقرائتكم خبر عن خبير قانوني: تطبيق بنود حقوق حماية المستهلك يضمن سلامة وصحة المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب المستشار محمد سالم، الخبير القانوني البارز، بتطبيق بنود حقوق حماية المستهلك بكل قوة لضمان سلامة وصحة المواطنين والتي تشمل الحق في الصحة والسلامة عند استعمال المنتجات، وأيضا الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات بجانب ضرورة توافر شروط الجودة المطابقة للمواصفات.

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وقال سالم، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن البند الأهم في حقوق المستهلك من وجهة نظره هو الحق في رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك والإضرار بها أو تقييدها، مطالبا بزيادة تفعيل هذا الحق وتسريع إجراءاته بجانب تفعيل حق مهم جدا من حقوق المستهلك، وهو الحق في اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق بالمستهلك أو بأمواله جراء شراء أو استخدام المنتجات أو تلقي الخدمات.

وشدد الخبير القانوني البارز على أن تطبيق مثل هذه الحقوق بكل قوة سيزيد من قيمة المنتج المصري ليس في السوق المحلية فحسب بل في السوق العالمية أيضا، كما أنه سيمنع أي مستورد من استيراد أي منتجات سيئة من الخارج كون قيامه بهذا الأمر سيعرضه للسجن بخلاف الغرامات المادية التي يدفعها للمستهلكين الذين سيتضرون باستخدامهم لمنتجه.

وأكد أن بنود حقوق المستهلك في مصر كافية جدا ولكنها تحتاج إلى تطبيق سريع لضبط السوق المصرية، مشيدا بالدور الكبير الذي يبذله الرئيس السيسي لدعم المنتج المصري والعمل على جعله منتجا لا ينافس فقط في السوق المحلية بل والسوق العربية والعالمية أيضا.