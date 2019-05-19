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الرئاسة تنشر فيديو لإفطار السيسي مع مجموعة من المواطنين

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فيديو إفطار الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع مجموعة من المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية، اليوم الأحد، بمقر إقامته معربًا عن سعادته بتناول الإفطار مع مجموعة من أبناء الوطن.

وقال الرئيس السيسي، في تدوينه له على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك": "سعدت بإفطاري اليوم بمجموعة من أبناء الوطن الذين رأيت في أفكارهم وعياً بواقعنا وأملاً بمستقبلنا وطموحاً يليق بعزائمنا".

وأضاف الرئيس، أن هذا الشعب العظيم بمختلف طوائفه وفئاته، هو أسرة مصرية كبيرة تسعى نحو الغد بوعي وجهد، وتستهدف حياة كريمة لكل مواطن على أرض هذا الوطن العظيم.

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