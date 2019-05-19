بعد عطل اليوم.. "التعليم" تحسم الجدل بشأن تعميم الامتحان الورقي لأولى ثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

أكدت وزارة التربية والتعليم، أن امتحان الغد للصف الأول الثانوي سيكون إلكترونيًا كما خططت الوزارة من قبل، فيما عدا المدارس غير المجهزة تكنولوجيًا والتي يصل عددها إلى 500 مدرسة، من أصل 2275 مدرسة.

وانطلقت اليوم الأحد، امتحانات الصف الأول الثانوي، وبدأت بامتحان اللغة العربية، ويؤدي الطلاب، غدا الاثنين، الامتحان في مادة الأحياء.

وواجه الطلاب، اليوم، أعطالًا بالشبكات الداخلية بالعديد من المدارس الثانوية الحكومية المجهزة بالبنية التكنولوجية، حالت دون دخولهم على الامتحانات الإلكترونية، واتجهت معظم المدارس للامتحان الورقي البديل.

وبعد فشل الكثير من المدارس في عقد امتحان اللغة العربية إلكترونيًا، انتشرت أنباء حول التحول للامتحانات الورقية خلال الأيام المقبلة، إلا أن وزارة التربية والتعليم، أكدت أن ما حدث اليوم بسبب مشكلة بسيطة في محرك الامتحانات خاصة بـ"الأكواد" وتعاملت معها الوزارة.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت الاعتماد على الشبكات الداخلية بالمدارس في إيصال الامتحان للطلاب وليس السحابة الإلكترونية المركزية، مؤكدة أن هذه الآلية تضمن وصول الامتحان للطالب دون الحاجة إلى الإنترنت، وتجعل كل مدرسة وحدة مستقلة بذاتها، بحيث إذا وقعت مشكلة تقنية في مدرسة ما، لا تنتقل للمدارس الأخرى.

وأكدت الوزارة أنه تحسبًا للظروف الطارئة، فإن جميع مديريات التربية والتعليم، طبعت نسبة 100% من امتحان اللغة العربية، للتحول إليه في حالة الضرورة القصوى، مطالبة الطلاب بالتركيز على نمط الأسئلة الجديد الذي يقيس الفهم وليس آلية وصول الامتحان إليهم.

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كما طبعت الوزارة نسبة 75% من امتحان الأحياء ورقيًا تحسبًا لأي أزمة قد تقع غدًا.

وتعد الامتحانات التي يتقدم إليها نحو 650 ألف طالب وطالبة، أساسية يترتب عليها النجاح والرسوب، وتجرى بنظام الكتاب المفتوح "open book".

وتعقد هذه الامتحانات في إطار نظام التقييم الجديد الذي تقيس أسئلته مستوى فهم الطالب لنواتج التعلم، وليس الحفظ.

وتجرى الامتحانات على فترتين، تبدأ الفترة الأولى من الساعة 9 صباحًا، ويمتحن خلالها طلاب المدارس الحكومية إلكترونيًأ، وطلاب المنازل والخدمات والسجون والمستشفيات ورقيا.

أما الفترة الثانية فتبدأ من الساعة 1 ظهرا ويمتحن خلالها طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية بالمدارس الحكومية.

ولن تضاف درجات الامتحان للمجموع التراكمي للمرحلة الثانوية، ويتعين على الطالب الحصول على نسبة 50% فأكثر للانتقال للصف الثاني الثانوي، وفي حالة حصوله على أقل من 50% في أي مادة، فيدخل الفرصة الثانية للامتحان في شهر يوليو المقبل، وإذا لم يحصل على 50% في المحاولة الثانية، يكون راسبًا وباق للإعادة.

أما الطالب الذي يحصل على أكثر من 50%، فله حرية اختيار دخول المحاولة الثانية من عدمه على أن يحتسب له الدرجة الأعلى.