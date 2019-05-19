نائب رئيس جامعة الأزهر: ساهمنا في مبادرة السيسي للقضاء على قوائم الانتظار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أكد الدكتور طارق سلمان نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، أن جهود قطاع الطب بجامعة الأزهر واضحة وملموسة على أرض الواقع ويلمسها القاصي والداني.

وقال سلمان - في بيان اليوم الأحد - إن قطاع الطب ساهم بشكل كبير وفعال في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للقضاء على قوائم الانتظار في مجال العمليات الجراحية بجميع محافظات مصر.

وأوضح أن العمليات الجراحية التي ساهمت فيها مستشفيات جامعة الأزهر سواء بالقاهرة، أو في بعض المحافظات تضمنت عمليات جراحية في مجالات العظام، الأورام، وتركيب الدعامات، والقسطرة العلاجية في مجالات القلب والصدر المختلفة، إضافة إلى تخصصات أخرى في مختلف تخصصات الطب.

يذكر أن قطاع الطب في جامعة الأزهر، يضم خمسة مستشفيات جامعية ثلاثة منها في القاهرة، إضافة إلى مستشفى جامعة الأزهر في دمياط والتي تقدم خدمة طبية متميزة لمحافظات دمياط وبورسعيد ومدن القناة، ثم مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط وتقدم خدماتها الطبية للمواطنين في محافظات صعيد مصر بجانب مستشفى جامعة الأزهر التخصصي بمدينة نصر.