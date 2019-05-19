"السجون" تجمع بين نزيلات بـ"سجن النسا" وأطفالهن على الإفطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

وافق قطاع مصلحة السجون على زيارة 5 أطفال مودعين بإحدى دور الرعاية لأمهاتهم النزيلات بسجن النساء في دمنهور بهدف لمّ شمل الأسرة بمناسبة حلول شهر رمضان.

وقالت وزارة الداخلية في بيان مساء اليوم الإثنين، إن الإخصائيين الاجتماعيين اصطحبوا الأطفال لسجن دمنهور، حيث تناولوا الإفطار مع أمهاتهم.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وإعادة تأهيل نزلاء السجون لانخراطهم فى مدارج المجتمع عقب انقضاء فترة العقوبة وتحقيق قدر من الاستقرار النفسي والاجتماعي للنزلاء داخل محبسهم.