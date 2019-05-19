أخبار مصر | شاهد.. لحظة تفقد السيسي للاستعدادات والإجراءات التنظيمية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. لحظة تفقد السيسي للاستعدادات والإجراءات التنظيمية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم، الاستعدادات والإجراءات التنظيمية الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019، المقرر عقدها في مصر انطلاقاً من الشهر القادم.

واطلع الرئيس، على منظومة استخراج بطاقات المشجعين وحجز التذاكر، وذلك بحضور كلٍ من المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والمهندس هاني أبو ريده رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استمع إلى عرض تقديمي لمنظومة تذاكر بطولة الأمم الأفريقية، وأعقب ذلك استلام سيادته لأول بطاقة مشجع بالبطولة. وقد شهد السيد الرئيس أيضاً إطلاق التميمة الرسمية لبطولة الأمم الأفريقية، حيث قدمت اللجنة المنظمة لسيادته نموذجاً للتميمة في ختام العرض، كما حرص سيادته على التقاط الصور التذكارية مع مجموعة الشباب القائمين على منظومة استخراج بطاقات المشجعين.