أخبار مصر | السيسي يتناول الإفطار مع بعض المواطنين بمقر إقامته ويستمع إلى آرائهم (صور)

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجموعة من المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية لتناول وجبة الإفطار معه في مقر إقامته الخاصة.

وكان الرئيس السيسي قد وجه دعوة شخصية منه اليوم لمجموعة من المواطنين من محافظات القاهرة والفيوم والمنيا وأسيوط وجنوب سيناء وبني سويف والوادي الجديد.

وذلك في إطار حرص الرئيس الدائم على اللقاء المباشر مع المواطنين للاستماع إليهم وللآرائهم والحديث حول ما يشغلهم من قضايا.