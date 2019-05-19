مصر | شاهد.. لحظة إلقاء القبض على سارق هواتف بالمترو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. لحظة إلقاء القبض على سارق هواتف بالمترو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت شرطة النقل والمواصلات، برئاسة اللواء مصطفى النمر مساعد الوزير للنقل والمواصلات، من القبض على عاطل في محطة مترو يقوم باصطياد ضحايا أثناء ركوبهم المترو وتدافع المواطنين خلاله، وسرقة هواتفهم المحمولة.

وقامت الأجهزة الأمنية بتتبع الجانى أثناء قيامه بإنتقاء فرائسه داخل محطة المترو، ومن ثم قامت القوات بالقاء القبض عليه، واعترف المتهم بقيامه بسرقة المواطنين عن طريق المغافلة، وأنه اعتاد سرقة المواطنين أثناء تدافعهم نحو عربات المترو.