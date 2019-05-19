مصر | إخلاء سبيل 18 متهما في ترويج شائعات وإرسالها إلى جهات أجنبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخلاء سبيل 18 متهما في ترويج شائعات وإرسالها إلى جهات أجنبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أخلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، سبيل 18 متهما في ارتكاب وقائع بث شائعات والترويج لانتشار الاختفاء القسري في مصر وإرسالها إلى جهات أجنبية ولم تستأنف نيابة أمن الدولة على القرار إلى الآن.

الجدير بالذكر أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين في القضية رقم"٩٠٠ لسنة ٢٠١٧"، اتهامات بتأسيس وقيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون تدعو لتعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالأمن القومي، ونشر أخبار كاذبة، وترويج شائعات، من شأنها الإضرار بالبلاد.