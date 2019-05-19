مصر | شرطة التموين تضبط 4،874 طن مقطعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي"فيديو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة التموين تضبط 4،874 طن مقطعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي"فيديو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 4،874 طن مقطعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و72 طن مستلزمات إنتاج "دقيق - بودرة كاكاو – مكسبات طعم- عجينة تمور" مغشوشة، و5 طن منتج نهائي "بسكويت- كيك" فاسد، و17.413 طن زيت طعام سابق إستخدامه فاسد وغير صالح للاستهلاك الأدمي، و1.300 طن "جوز هند – زبيب" غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وطن تمور غير صالح للاستهلاك الآدمي،

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.