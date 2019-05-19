مصر | نشرة "حوادث الخليج 365".. انفجار جسم غريب بالرماية وتأجيل محاكمة المعزول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة "حوادث الخليج 365".. انفجار جسم غريب بالرماية وتأجيل محاكمة المعزول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري على مدار الساعات الماضية، عددا من الأحداث والقضايا الهامة التي أثارت إنتباه عددا من القراء، وتصدرت التغطية الإخبارية لقسم الحوادث، وتقدم بوابة " الخليج 365" أبرز تلك القضايا وجاءت عالنحو التالى.

تفقد اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، موقع انفجار جسم غريب، وتهشم زجاج أتوبيس سياحي، بمنطقة الهرم.

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى إعتزام أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية يقيم بالقاهرة، تهريب مقتنيات أثرية إلى داخل البلاد ضمن مشمول بوليصة شحن قادمة من إحدى الشركات بالخارج على متن إحدى الطائرات بإسم الشخص المشار إليه.

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع المحاكم بطره، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و28 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، لجلسة 26 مايو الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع عن المتهمين.

أصيب عدد من الأشخاص، إثر انفجر جسم غريب، أسفر عن تهشم زجاج أتوبيس سياحي، يستقله ٢٥ فردا من جنوب إفريقيا، وسيارة ملاكي يستقلها 4 مصريين.

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الإصابات معظمها خدوش نتيجه تهشم الزجاج الخاص بالسيارات، وتم إجراء الإسعافات الأولية لهم.

أنقذت قوات الحماية المدنية، ورش ركن فاروق لصيانة السفن من كارثة الحريق المشتعل في باخرتين.

وقام رجال الحماية المدنية بتحريك الباخرتين المشتعلين في مياه النيل خشية امتداد تلك النيران للورش والسفن الراسية بجوارهم.

نجح رجال مباحث الجيزة، في كشف ملابسات واقعة سرقة مليون جنيه من شقة، سعودي الجنسية، بمنطقة العجوزة، وتبين أن الخادمة وراء ارتكاب السرقة، وتمكنت القوات من القبض عليها، وأحطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخية لقطاع أمن الجيزة.

وافق قطاع مصلحة السجون على زيارة ( 5 أطفال ) مودعين بإحدى دور الرعاية لأمهاتهم نزيلات سجن النساء بدمنهور بهدف لم شمل الأسرة.

وقام الإخصائيين الاجتماعين بإصطحاب الأطفال، وتناول الأطفال وجبة الإفطار مع أمهاتهم خلال الزيارة.