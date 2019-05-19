السيسي يتحدث عن تناوله الإفطار مع عدد من المواطنين: رأيت في أفكارهم وعيًا (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن سعادته بإفطاره، اليوم الأحد، مع مجموعة من أبناء الوطن، «الذين رأيت في أفكارهم وعياً بواقعنا وأملاً بمستقبلنا وطموحاً يليق بعزائمنا»، بحسب وصفه. وقال السيسي، في حسابه على «تويتر»، الأحد: «هذا الشعب العظيم بمختلف طوائفه وفئاته هو أسرة مصرية كبيرة تسعى نحو الغد بوعي وجهد، وتستهدف #حياة_كريمة لكل مواطن على أرض هذا الوطن العظيم».

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