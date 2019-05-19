شكرا لقرائتكم خبر عن تسلّم 125 ألف طن قمح بالصوامع والشون ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح المحافظ المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، بأنه «وبحسب التقرير اليومي الذي تعده لجنة توريد القمح، فقد وصل إجمالي ما تم توريده وفرزه بالشون والصوامع إلى 125 ألف طن، وذلك منذ بداية موسم التوريد في 15 إبريل 2019 وحتى اليوم، فيما تبلغ السعة التخزينية المتوفرة بالمحافظة 244 ألفا و162 طنا، موزعة بواقع 150 ألف طن صوامع، و40 ألفا و960 طنا بالشون الأسمنتية و7360 طنا بالهناجر المعدنية، بالإضافة للشون الترابية التي تستخدم حاليا كمراكز تجميع فقط وتسع 45842 طنا.

من جهته، أوضح مصطفى راشد، رئيس اللجنة، في بيان، الأحد، أن أعمال التوريد واستلام المحصول تسير بصورة منتظمة دون مشاكل أو حدوث اختناقات أو تكدس في محيط مواقع الاستلام والتوريد بالصوامع والشون، خاصة بعد تعديل مواعيد التوريد في شهر رمضان، والعمل بنظام الفترتين حيث تبدأ الفترة الأولى من الساعة 8 صباحاً حتى 4 عصرا، وتستكمل أعمال التوريد في الفترة المسائية بعد الإفطار في الساعة 8 وحتى 11 مساء، مشيراً إلى متابعة المحافظ بشكل يومي لأعمال التوريد وتوجيهاته للجنة برصد أي معوقات وحلها فورا، فضلاً عن تشديده على ضرورة حصول المزارعين على مستحقاتهم دون تأخير، للخروج بموسم التوريد بالشكل المطلوب ووفق الخطة التي أعدتها المحافظة.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر بـ 118 ألفا و308 أفدنة بإنتاجية متوقعة تصل إلى 2 مليون و129 ألفا و544 إردب قمح بما يعادل 319 ألفا و431 طنًا.