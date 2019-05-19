شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يدين حادث أتوبيس الجيزة: اعتداء إرهابي غاشم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان وزير الأوقاف، الاعتداء الإرهابي «الجبان» الذي وقع على الحافلة السياحية بالجيزة، الأحد.

وقال «جمعة»: «ديننا وقيمنا الوطنية والإنسانية يقتضيان إكرام الضيف والزائر والسائح لا ترويعه أو الاعتداء عليه، كما يرفضان ترويع أي آمن أو الاعتداء عليه، وكل من دخل وطننا دخله آمنا مطمئنا، وواجبنا جميعا إكرامه وحمايته، والصرب بيد من حديد على أيدي أي مخرب أو معتد، والتعاون مع أجهزة الأمن وأجهزة الدولة المعنية لكشف العناصر المجرمة العميلة الخائنة المأجورة المضللة».

وأكد «جمعة» أن كل من يعيش على أرض مصر أو يدخلها زائرا أوسائحا أو ضيفًا «له حق الأمان التام كواحد من أهلها وأبنائها في نفسه وماله وكل ما يخصه أو يعنيه»، وأن الاعتداء على الآمنين واستهداف السائحين أو غيرهم «خيانة للدين والوطن».