شكرا لقرائتكم خبر عن ناصف ساويرس يتبرع بـ 6 ملايين دولار لإنشاء برنامج جامعة شيكاغو لإدارة الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت كلية بوث لإدارة الأعمال بجامعة شيكاغو على منحة 6 مليون دولار من رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس (عضو مجلس أمناء الجامعة، والمتخرج منها عام 1982) ومؤسس ساويرس للتنمية الاجتماعية لإنشاء أول برنامج من نوعه في إدارة الأعمال التنفيذي، والذي صمم خصيصا للتعليم التنفيذي في الجونة، والمبلغ يعد جزءا من منحة أكبر قدمها ناصف ساويرس للجامعة وخصصت لمساندة التعليم بمصر.

يذكر أن برنامج شيكاغو بوث لإدارة الاعمال التنفيذي بالجونة يعقد مرة كل عام لمدة أربعة عشرة يومًا خلال السنوات 2019-2021، وطبقًا لاتفاق المنحة فإن المشاركين في البرنامج سيكونون من القطاعين الخاص والعام بمصر، وسيتم التدريس من قبل أساتذة كلية بوث لدراسة التحديات والتغيرات المستجدة في عالم الأعمال، وسيقوم البرنامج بمزج التعليم التقليدي والتجريبي، كما سيساعد في توسيع دوائرالتواصل والتأثير المهني للمشاركين، ويفتح البرنامج في السنوات القادمة الباب لمشاركين من الشرق الأوسط وأفريقيا.

وفي تصريح له عن المنحة، قال ناصف ساويرس: «أتطلع لدعم إطلاق برنامج (شيكاغو بوث) الجديد في مصر، ما سيقدم برنامج تعليم متميز في مجال إدارة الأعمال التنفيذي للقيادات في القطاعين العام والخاص في مصر وجوارها الجغرافي».

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وقال مادهاف راجان، عميد كلية بوث: «كأحد كليات إدارة الاعمال العالمية، فإننا سعداء بالشراكة مع ناصف ساويرس لتقديم النظام التعليمي المتميز لجامعة شيكاجو في التعليم الاداري للمديرين التنفيذيين والمسؤولين الحكوميين في مصر»، وأضاف أن البرنامج الفريد سيعزز مهمة الكلية في التأثير وتثقيف القيادات الحالية والمستقبلية.

شملت تبرعات ناصف ساويرس للجامعة تقديم منح لمعهد الدراسات الشرقية، وتقديم منح دراسية لطلاب جامعة القاهرة للدراسة بجامعة شيكاغو ولطالب جامعة شيكاغو للدراسة بمصر، وكذلك برنامج للزائرين بين مصر وفرع جامعة شيكاغو في باريس.

يشار إلى أن ناصف ساويرس هو الرئيس النتفيذي لشركة أوراسكوم الهولندية للإنشاء والصناعة، وهي شركة دولية عاملة في مجال الهندسة والإنشاءات والكيماويات وحصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة في عام 1982، وانضم لمجلس أمناء الجامعة منذ عام 2013.

وكان قد تم إشهار مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية في عام 2001 بهبة من عائلة ساويرس كواحدة من أوائل الجهات الوطنية المانحة التي تصدت للعديد من القضايا الهامة التي يواجهها المجتمع المصري ومنها قضايا الفقروالبطالة والتعليم والصحة وقدمت العديد من المبادرات والبرامج الريادية الهادفة إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مصر بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة والأهلية وقد وفرت هذا المشروع العديد من فرص العمل والتعليم عالي الجودة ودعمت كل الجهود الرامية إلى تحسين خدمات الرعاية الصحية.

ومن جانبها قالت مينا هرس عميد مساعد كلية بوث للتعليم التنفيذي: «يمكننا بهذا الدعم السخي من ناصف ساويرس، أن ننقل التعليم العالمي الذي تقدمه كلية بوث بجامعة شيكاغو لرجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين في المنطقة»، مضيفة أن هذا البرنامج صمم خصيصا لمساعدة القيادات الإدارية لبلوغ أقصي إمكاناتهم.