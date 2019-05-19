شكرا لقرائتكم خبر عن مبارك: لم أسمح بأي هجوم من حافظ الأسد على الرئيس السادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس الأسبق حسني مبارك، إن «أطماع إيران ومساعيهم واضحة، وتهديدهم للخليج لا يمكن السكوت عليه، لكن أطماع إسرائيل أيضا واضحة.. وبالذات في ظل الحكومة الحالية ولا بد من التعامل مع الموضوعين بحيث لا يطغى أحدهما على الآخر».

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وأضاف مبارك، في حوار مع الإعلامية فجر السعيد، نشرته صحيفة «الأنباء» الكويتية، الأحد: «إذا كان المسار الجديد للسلام المزمع طرحه أمريكياً لن يتعامل مع القضايا الجوهرية للصراع فمن الصعب التخيل أن يُكتب له النجاح للوصول لسلام عادل ودائم في المنطقة».

وأوضح أن «العلاقات مع الدول العربية كانت مقطوعة عند تسلمي للسلطة.. وعملت على لم الشمل العربي عند عودتها ليكون لنا صوت وموقف قوي أمام العالم».

وأردف: «في القمة الإسلامية بالكويت عام 1987 قلت في كلمتي إنه ما كان يصح أن يتحدث حافظ الأسد عن السادات بهذا الشكل.. لا يمكن أن أسمح بأي هجوم أو إساءة لرئيس مصري سابق وبالذات الرئيس السادات».