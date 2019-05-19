شكرا لقرائتكم خبر عن «سكرين إنترناشونال» تُطلق النسخة الثالثة من «نجوم الغد العرب» في مهرجان القاهرة السينمائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مجلة سكرين إنترناشونال اليوم الأحد، عن إطلاقها مبادرة «نجوم الغد العرب» الشهيرة لاكتشاف المواهب من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المهرجان الذي يمتلك في جعبته أكثر من 40 سنة من إبراز المواهب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يُعد علامة بارزة في المشهد الفني بالمنطقة، بالإضافة لقيمته كملتقى ثقافي مرموق والتي تجعله المنصة المثالية لتقديم أبرز المواهب الشابة من كل دول المنطقة.

«نجوم الغد العرب» مبادرة أطلقتها سكرين انترناشونال بهدف الاحتفاء بالمواهب العربية وتسليط الضوء على أبرز الممثلين والمخرجين والكُتّاب وصناع الأفلام الذين يستعدون لإثبات مكانتهم في الصناعة الدولية خلال السنوات المقبلة. نسخة نوفمبر المقبل ستكون الثالثة للبرنامج، بعد نسختين شهدتا تسليط الضوء على عشر مواهب ناشئة من المنطقة، من بينهم المخرج المغربي علاء الدين الجم، والذي يُعرض فيلمه الطويل الأول «القديس المجهول» ضمن مسابقة أسبوع النقاد الدولي في مهرجان كان الحالي.

قائمة المشاركين السابقين في «نجوم الغد العرب» تضم أيضًا المخرجين مونيا عقل (لبنان) أمجد الرشيد (الأردن) وأيمن الشطري (العراق)، وجميعهم يستعدون حاليًا لتصوير فيلمهم الطويل الأول. كذلك تضمن البرنامج من المواهب التمثيلية المصري أحمد مالك (شيخ جاكسون) السوري سامر اسماعيل (يوم فقدت ظلي) الفلسطينية ماريا زريق (واجب) والتونسية مريم الفرجاني بطلة فيلم «على كف عفريت» الذي عُرض في مسابقة نظرة ما بمهرجان كان 2017.

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هذا وستقوم مراسلة سكرين انترناشونال في الشرق الأوسط ميلاني جودفيلو باختيار المواهب الصاعدة من المنطقة خلال الأشهر المقبلة لإعداد القائمة النهائية التي سيتم الإعلان عنها خلال مهرجان القاهرة، والذي سيقام هذا العام في الفترة بين 29 و29 نوفمبر.

يعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي واحدًا من 15 مهرجانًاتحمل تصنيف الفئة «أ» من قِبل الإتحاد الدولي للمنتجينFIAPF، وهو المهرجان السنوي الأقدم والوحيد المعتمد دوليًافي العالم العربي. في العام الماضي، تم تعيين المنتج المصري البارز محمد حفظي رئيسًا لمهرجان القاهرة بتفويض لتنشيط المهرجان واستعادة صورته الدولية الناجحة. وقد حققت النسخة الأربعين نجاحًا كبيرًا مستضيفة عددًا من المنتجين والممثلين وخبراء المهرجانات المرموقين من جميع أنحاء العالم. الدورة شهدت أيضًا إطلاق «أيام القاهرة لصناعة السينما»، ذراع الصناعة بالمهرجان، بهدف ربط صناع الأفلام العرب مع كبار المهنيين الدوليين والإقليميين في صناعتي السينما والتلفزيون. حققت الطبعة الأولى من «أيام القاهرة لصناعة السينما» نجاحًا وسمعة دولية رائعة، ورحبت بلائحة من المتحدثين من بينهم لين أماتو، رئيس شركة HBO Films، ألبرتو باربيرا، مدير مهرجان فينيسيا السينمائي، بيلي أوجوست؛ الحائز على سعفة كان الذهبية مرتين ونيكولا سيدو، رئيس شركة جومون. وستُقام الطبعة الثانية من أيام القاهرة لصناعة السينما في الفترة بين 21 و25 نوفمبر 2019.

وقال محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة: «نشعر بسعادة غامرة لإحضار سكرين إنترناشونال برنامج نجوم الغد العرب إلى القاهرة. فالمهرجان وفر منذ انطلاقه عام 1976 منصة لتقديم المواهب العربية في الإخراج والتمثيل، والذين حقق كثير منهم نجاحًا وشهرة واسعة على المستوى الدولي. المنطقة غنية بصناع الأفلام الموهوبين والمتحمسين والملتزمين، وتمثل هذه الشراكة فرصة عظيمة لرفع صورة صناعة السينما الإقليمية على المسرح الدولي وإبراز الأصوات الجديدة التي تمتلك قصصًا استثنائية للحكي، الهدف الذي يمتلك الآن قيمة وأهمية أكثر من أي وقت مضى. نحن متحمسون للغاية لعرض الإنجازات والمواهب الجديدة القادمة من المنطقة بالتعاون مع سكرين انترناشونال».

رئيس تحرير سكرين انترناشونال صرح قائلًا: «يسعدنا أن نجلب نجوم الغد العرب إلى مهرجان القاهرة، المهرجان بالغ الأهمية في المنطقة والداعم الرئيسي للمواهب العربية. نجوم الغد العرب هي مبادرة تفخر بها سكرين انترناشونال. ومع مواصلة السينما العربية النمو والازدهار، تشعر سكرين انترناشونال بالتشوق لتقديم المواهب العربية الاستثنائية من الممثلين وصناع الأفلام لصناعة السينما العالمية. لا يمكننا الانتظار حتى نطلق النسخة الثالثة في نوفمبر المقبل في القاهرة».

وكانت سكرين انترناشونال قد أطلقت مبادرة «نجوم الغد» في المملكة المتحدة قبل 16 سنة، لتكوّن سجلًا حافلًا من النجوم الذين تم تقديمهم من خلالها، فتم اختيار كل من بنديكت كومبرباتش وإميلي بلانت وجيمس مكافوي للنسخة الأولى في عام 2004، ومن بين نجوم نجوم الغد في النسخ اللاحقة كل من إيدي ريدماين، كاري موليجان، توم هيديليستون، روبرت باتينسون، جون بويجا، كلير فوي، ريتشارد مادن، ليتيتيا رايت، والمخرجون أندرو هيج، وأندريا أرنولد، وكورين هاردي، وتوم هاربر، ودانييل كوكوتاجلو.