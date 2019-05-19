الرئيس عن حضور مواطنين لإفطار بمحل إقامته: رأيت في أفكارهم وعيا بواقعنا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب دعوته مجموعة من المواطنين، يمثلون 7 محافظات من الجمهورية، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على سعادته بهذه التجمع الشعبي . وكتب الرئيس على تويتر: "سعدت بإفطاري اليوم بمجموعة من أبناء الوطن الذين رأيت في أفكارهم وعياً بواقعنا وأملاً بمستقبلنا وطموحاً يليق بعزائمنا، فهذا الشعب العظيم بمختلف طوائفه وفئاته هو أسرة مصرية كبيرة تسعى نحو الغد بوعي وجهد، وتستهدف ⁧‫#حياة_كريمة‬⁩ لكل مواطن على أرض هذا الوطن العظيم". Advertisements

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