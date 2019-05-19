أسقف شبرا يترأس صلاة القداس على روح كاهن مارمرقس

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الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة

ترأس الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة وتوابعها للأقباط الأرثوذوكس صلاة القداس الإلهى بكنيسة مارمرقس المنشية، اليوم الأحد، بعد أن قطع رحلته العلاجية بالولايات المتحدة الأمريكية وعاد إلى الوطن، إثر الحادث الذى شهدته الكنيسة بمقتل القمص مقار سعد، على يد خادم بالكنيسة الأسبوع الماضي، وقدم مرقس واجب العزاء للآباء الكهنة وشعب الكنيسة. ومن المقرر أن يزور أسرة القتيل بمنزلهم اليوم ليقدم واجب العزاء لزوجته وأسرته برفقة مجموعة كبيرة من الآباء كهنة الإيبارشية.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا يفيد مصرع القس "مقار سعد"، 65 عامًا" راعى كنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة من سلاح نارى طبنجة على يد خادم بالكنيسة ويدعى "كمال.ش"، 54 عامًا متأثرا بإصابته بطلق نارى بالرأس والبطن. عقب قيام المتهم بتسليم نفسه للشرطة اعترف بوجود خلافات بينه وبين القس

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