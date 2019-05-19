شكرا لقرائتكم خبر عن 2000 شخص من فروع عائلة واحدة من 11 محافظة يتجمعون على مائدة إفطار رمضان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«أفرع عائلتنا متوزعين في أكتر من 11 محافظة، واتعودنا من 15 سنة اننا نتجمع على الإفطار في رمضان مع بعض» بهذه الكلمات وصف معتز عقل أحد أبناء عائلة عقل بالدقهلية الإفطار السنوي لعائلته والذى يقام في منزل عمدة قرية العزيزية التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية .

وقال معتز «الجمعة الماضية كان موعد إفطار العائلة السنوي والذى يبدأ التحضير له منذ أول يوم في رمضان، حيث يتم التواصل مع أفراد عائلتنا بمحافظات مصر لدعوتهم على الإفطار، وهذا التقليد بدأه المرحوم العمدة خليل عقل منذ 15 سنة، واستمر عليه أبنائه بعد وفاته وبدأ بعدد قليل من أفراد العائلة ولكن مع ظهور الإنترنت والتواصل مع أفرع جديدة للعائلة وصل العدد هذا العام لأكثر من 2000 شخص».

وأضاف «هذا التجمع نوع من الإخاء والتراحم والترابط الأسري لجميع أفرع عائلات عقل، والتي انتشرت في ربوع مصر من أسوان إلى الإسكندرية، والذي يبعث على إحياء صلات الأرحام والتزاور والود والإخاء بين العائلة الواحدة»

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وقال عماد خليل عقل صاحب الدعوة: «هذه العادة بدأها والدي خليل عقل، ولما توفي منذ عامين حافظنا على ما كان يقوم به، حيث نجمع جميع أفراد العائلة على الإفطار في الجمعة الثانية من شهر رمضان كل عام للحفاظ على الترابط بين جميع فروع العائلة في جميع محافظات مصر».

وأوضح «عندما بدأنا تلك الدعوة كانت محدودة داخل مصر، ولكن مع انتشار الإنترنت وجدنا لنا فروع في دول عربية مختلفة، ويحرص بعضهم على التواجد بمصر في نفس التوقيت للحضور للإفطار العائلي».

وتابع «نحن نتجمع في حديقة المنزل ويأتي لنا أقارب من محافظات الصعيد، وسيناء والدلتا، والبعض يأتي قبل الموعد بثلاثة أيام، وأخرون ينتظرون بعده لمزيد من التعارف والتقارب، ولدينا أماكن للمبيت لمن يريد ونظل نخدمهم حتى أن ينصرفوا، وكل عام يتزايد العدد عن العام الذي يسبقه حتى وصل هذا العام لنحو 2000 شخص، ونشعر بالفخر بعائلتنا وتجمعها».

وأشار إلى أننا نستغل هذا التجمع الكبير لأفراد العائلة للتعارف وحل المشاكل عرفيا بين أبناء العائلة الواحدة مثل مشاكل الميراث أو الخصام بالإضافة إلى التكافل المادي والذى نحرص عليه أيضا مع الحفاظ على لم شمل العائلة

وقال: إن «والدى رحمة الله عليه من مواليد سنة 1937، ونحتفظ بمخطوطة للعائلة بأكملها من جدودنا منذ سنة 1911 ويحرص كل فرع على الحصول على صورة منها».