شكرا لقرائتكم خبر عن مبارك: يوم رفع العلم في طابا أعز أيام حياتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الرئيس الأسبق حسني مبارك، تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بشأن منح الفلسطينيين في غزة جزء من الشريط الحدودي ي سيناء، قائلًا: «قالي: إذا كان ممكن الفلسطينيين في غزة يخدوا جزء من الشريط الحدودي في سيناء.. قلت له إنسى.. متفتحش معايا الموضوع ده تاني.. حنحارب بعض تاني.. فقال لي خلاص وانتهى الحديث».

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وقال «مبارك»، في حواره لفجر السعيد، ونشرته صحيفة «الأنباء» الكويتية: «قلت لشيمون بيريز (انتو عايزين تخشوا الجامعة العربية؟ ابعد عن الكلام ده.. الجامعة العربية دي بيت العرب)».

وأردف: «قبل قرار التحكيم في قضية طابا حاولوا يقولولي نديك تعويض نديك مساعدات.. قلتلهم أبداً.. الأرض هي العرض.. لا أملك التنازل عن شبر من أرض بلدي».

وأكد أن «أعز يوم في حياتي هو يوم رفع العلم في طابا في 19 مارس 1989.. شاءت الأقدار أن أرفع هذا العلم نيابة عن جيلي كله في الجيش وبالنيابة عن شعب مصر اللي ضحى كتير عشان يستعيد كرامته وأرضه».