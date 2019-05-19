شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يفطر مع بعض المواطنين في مقر إقامته الخاصة (فيديو وتفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، مجموعة من المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية لتناول وجبة الإفطار معه في مقر إقامته الخاصة.

وكان الرئيس قد وجه دعوة شخصية منه اليوم لمجموعة من المواطنين من محافظة القاهرة والمنيا وأسيوط والفيوم وجنوب سيناء وبنى سويف والوادى الجديد، وذلك في إطار حرص الرئيس الدائم على اللقاء المباشر مع المواطنين للاستماع إليهم ولآرائهم والحديث حول ما يشغلهم من قضايا.

السيسي يشهد إفطار رمضان مع بعض المواطنين فى مقر إقامته الخاصة